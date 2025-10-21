Vedrai che vincerai tu Ballando con le stelle la ‘profezia’ di Selvaggia Lucarelli
Da giorni Ballando con le Stelle è diventato terreno di scontro e di polemiche roventi, ben oltre la pista da ballo. Il celebre programma del sabato sera di Rai Uno, condotto da Milly Carlucci, continua a essere protagonista del dibattito sui social e nei talk televisivi. A catalizzare l’attenzione, questa volta, non sono state le esibizioni dei concorrenti ma le continue frecciate tra una giurata storica, Selvaggia Lucarelli, e una delle protagoniste più attese di questa edizione, Nancy Brilli. Il loro battibecco, cominciato durante la seconda puntata, non si è ancora sopito, anzi: si è trasformato in un vero e proprio caso mediatico. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Scopri altri approfondimenti
La prima lezione del Corso Sommelier di Primo livello termina con un brindisi, sorrisi e il Sabrage! Tutto é andato bene! E' sempre così? Stay tuned! Domani vedrai come é andata veramente! #sommelier #sommelierlife #corsosommelier #sabr - facebook.com Vai su Facebook
Ballando con le Stelle 20 Vs Tú Sí Que Vales: ecco chi ha vinto la terza sfida di ascolti - Continua la sfida fra Ballando con le Stelle lo show del sabato sera di RaiUno condotto da Milly Carlucci e Massimiliano Rosolino (QUI il ... Segnala isaechia.it
Ascolti tv ieri sabato 18 ottobre chi ha vinto tra Ballando con le Stelle, Tu Sì Que Vales e In altre parole - Ascolti tv sabato 18 ottobre 2025, sfida Auditel con il duello tra Tu Sì Que Vales, Ballando con le Stelle e In altre parole. Si legge su virgilio.it
Ascolti tv ieri sabato 11 ottobre chi ha vinto tra Estonia - Italia, Tu Si Que Vales e Ballando con le Stelle - Ascolti tv sabato11 ottobre 2025, sfida Auditel con il duello tra Estonia- Scrive virgilio.it