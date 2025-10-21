Vede 25enne su un annuncio social va sul luogo di lavoro la sequestra e la violenta | arrestato 35enne

La terribile storia di violenza arriva da Genova. L'uomo avrebbe cercato di contattare la vittima con vari approcci e avance ma al rifiuto della venticinquenne, nella mattinata di ieri, si è presentato sul luogo di lavoro costringendola con la forza a salire nella sua auto prima di violentarla. 🔗 Leggi su Fanpage.it

