Vaticano | Sala di preghiera per musulmani nella biblioteca

Newsner.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente, la Biblioteca Apostolica Vaticana ha intrapreso un’iniziativa senza precedenti: aprire uno spazio di preghiera per i ricercatori musulmani che vengono a consultare le sue ricche collezioni. Questo gesto si inserisce in un processo di apertura interreligiosa e testimonia la volontà di rendere l’istituzione più accogliente per tutti. Questo articolo riporta i dettagli di questa misura, il contesto delle collezioni della biblioteca e ciò che questa evoluzione rappresenta per il dialogo tra le confessioni. Un luogo di preghiera per ricercatori musulmani. Origine della richiesta. La richiesta è stata accolta in seguito alle richieste formulate da studiosi musulmani che desideravano disporre di uno spazio adeguato per pregare. 🔗 Leggi su Newsner.it

