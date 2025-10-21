Intervento di pubblica utilità o l’ennesimo spreco di denaro pubblico? All’indomani della notizia che Regione Lombardia e Aipo (Agenzia Interregionale per il fiume Po) hanno avviato la Valutazione di Impatto Ambientale del progetto per la realizzazione delle due vasche di laminazione del torrente Bozzente a Rho, i cittadini contrari al progetto tornano all’attacco. Lo fanno rivolgendo agli Enti interessati le stesse domande sollevate il 21 settembre 2023 in occasione dell’incontro pubblico di presentazione del progetto, al quale nessuno ha mai risposto. A puntare il dito contro l’utilità delle vasche sono i cittadini proprietari dei terreni agricoli interessati dall’intervento di realizzazione di due bacini, uno da 50mila metri quadrati e l’altro da 40mila metri quadrati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vasche anti-piena del Bozzente: "Utili o solo spreco di denaro?"