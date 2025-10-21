Variante alla via Emilia per collegamento tra tangenziale di Forlimpopoli e secante di Cesena | Via all' attività progettuale

Forlitoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Il vigente Contratto di programma 2021-2025 tra ministero delle Infrastrutture e Anas prevede, nella sezione 'Studi e progetti', relativamente all'intervento di potenziamento sulla Ss 9, una variante alla stessa via Emilia per il collegamento tra la tangenziale di Forlimpopoli e l’innesto con la. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Casalpusterlengo, la variante alla via Emilia: “Lavori al 60 per cento. Il 2025 anno cruciale” - Casalpusterlengo (Lodi) – La più grande e impattante opera pubblica nel Lodigiano degli ultimi anni è finalmente al giro di boa: sul tracciato cantierizzato da circa tre anni della variante alla via ... ilgiorno.it scrive

variante via emilia collegamentoCasalpusterlengo, variante sulla via Emilia: il sindaco scrive ad Anas - Dopo il grave incidente del 15 ottobre 2025 tra auto e camion, Delmiglio chiede sicurezza, chiarezza e tempi certi sui lavori della tangenziale ... Segnala msn.com

Variante alla via Emilia a Castel Bolognese: come sarà e quando nascerà - La Sala del Consiglio Comunale di Castel Bolognese ha ospitato nella mattinata odierna la presentazione, da parte di Anas, del programma dei lavori di ... Da ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Variante Via Emilia Collegamento