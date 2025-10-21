Varese trapper arrestato per droga | il dormitorio dei pusher nel boschetto di Malnate

La Polizia di Stato di Varese ha eseguito 19 misure cautelari nell’ambito dell’operazione “Note Stonate”, coordinata dalla Procura della Repubblica di Varese e condotta dalla Squadra Mobile. L’indagine ha colpito una rete criminale attiva nello spaccio di cocaina, eroina e hashish, estorsioni e traffico di armi. Tra gli arrestati figura il frontman della band trap “167 Gang”, considerato il capo di un gruppo di spacciatori operativi nei boschi del Varesotto e ritenuto anche il fornitore di armi. Altri due membri della band risultano coinvolti, uno dei quali arrestato in flagranza insieme ad altri due soggetti trovati in possesso di droga e armi da fuoco. 🔗 Leggi su Lapresse.it

