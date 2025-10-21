Varese picchia la ex alla fermata dell’autobus | scatta il braccialetto elettronico

Varese, 21 ottobre 2025 – È stato disposto il braccialetto elettronico per il 45enne arrestato dalla Polizia di Stato dopo l'aggressione avvenuta martedì scorso a una fermata del bus di Varese ai danni di una 19enne. BUSTO ARSIZIO VARESE CONTROLLI POLIZIA DI STATO L'uomo, dopo l'arresto era stato rimesso in libertà con il divieto di avvicinamento alla vittima a meno di 500 metri di distanza. Ora il gip Alessandro Chionna ha disposto, in aggiunta al provvedimento iniziale, anche il braccialetto elettronico. L'intervento, condotto dagli agenti della Squadra Volante della Questura di Varese, era scattato dopo la segnalazione da parte di un ragazzo che conosce la vittima. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Varese, picchia la ex alla fermata dell’autobus: scatta il braccialetto elettronico

