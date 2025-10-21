Vanno a funghi ma trovano droga crack e siringhe nel bosco
Un’uscita domenicale nel bosco, armati di cesto e coltellino da funghi, si trasforma in un allarme sociale: invece di raccolte di porcini, si imbattono in una vera “stazione operativa” dello spaccio.L’avventura, come riportato su MonzaToday, si svolge in uno dei boschi ai confini del Parco delle. 🔗 Leggi su Quicomo.it
