Vannacci? L’annuncio di Salvini dopo le polemiche sulle regionali
Matteo Salvini respinge con decisione ogni voce di resa dei conti interna alla Lega dopo la sconfitta in Toscana. Intervenendo a margine di un evento a Milano, il leader del Carroccio ha chiarito che il consiglio federale in programma oggi a via Bellerio non sarà teatro di alcun regolamento di conti. Il leader leghista ha poi voluto spostare l'attenzione sul futuro, piuttosto che sui bilanci del passato. "Sono in Lega da 35 anni, ho vinto tante volte e ho perso altrettante volte. Da una sconfitta devi trarre lezione per la futura vittoria. Ho in testa Puglia e Campania dove puntiamo a fare il massimo storico della Lega e Veneto dove puntiamo ad essere primo partito.
