Vance | serve tempo per la pace a Gaza
19.00 "Per la pace e la ricostruzione di Gaza ci vorrà molto tempo". Così il vice presidente americano JD Vance, parlando in conferenza stampa durante la visita in Israele. "C'è ancora molto lavoro da fare", sottolinea. Vance aggiunge che se ci sono episodi di violenza, questo non significa la fine del piano di pace. Ribadisce che "non ci saranno soldati Usa a Gaza". E riconosce che il ritorno delle salme degli ostaggi "sarà difficile, servirà pazienza".Poi torna ad avvertire Hamas: deve disarmarsi o sarà "annientato". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
News recenti che potrebbero piacerti
Netanyahu esorta a riconsegnare gli ostaggi uccisi. I tagliagole: serve tempo. Vance atteso in Israele. L’Onu studia la «Forza» che avrà poteri nella Striscia. - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, Vance: “Per la pace e la ricostruzione ci vorrà tempo” - “Sono ottimista” “Le violenze non sono la fine della tregua” a Gaza, ha detto il vice presidente americano Jd Vance in una ... Come scrive interris.it
JD Vance va in Israele a spiegare che il cessate il fuoco a Gaza non si tocca - Il vicepresidente Vance vuole rassicurare l'organizzazione terroristica palestinese circa ... Scrive huffingtonpost.it
Il vicepresidente Usa Vance in Israele: "Il piano di pace per Gaza va meglio di quanto pensassi" - Il vicepresidente si è recato a Tel Aviv per presidiare la tregua e avere incontri con le massime cariche israeliane ... msn.com scrive