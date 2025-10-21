Vance | serve tempo per la pace a Gaza

19.00 "Per la pace e la ricostruzione di Gaza ci vorrà molto tempo". Così il vice presidente americano JD Vance, parlando in conferenza stampa durante la visita in Israele. "C'è ancora molto lavoro da fare", sottolinea. Vance aggiunge che se ci sono episodi di violenza, questo non significa la fine del piano di pace. Ribadisce che "non ci saranno soldati Usa a Gaza". E riconosce che il ritorno delle salme degli ostaggi "sarà difficile, servirà pazienza".Poi torna ad avvertire Hamas: deve disarmarsi o sarà "annientato". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it