Vance | Le violenze non sono la fine della tregua a Gaza per la pace e la ricostruzione servirà molto tempo

Il vicepresidente Usa nel sud d'Israele: "Stiamo facendo bene e siamo a buon punto". Hamas dice che stasera consegnerà altri due corpi. New York Times: "Usa preoccupati che Netanyahu riprenda la guerra". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Vance: "Le violenze non sono la fine della tregua a Gaza, per la pace e la ricostruzione servirà molto tempo"

