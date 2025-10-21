Vance | Le violenze non sono la fine della tregua a Gaza per la pace e la ricostruzione servirà molto tempo

Tgcom24.mediaset.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il vicepresidente Usa nel sud d'Israele: "Stiamo facendo bene e siamo a buon punto". Hamas dice che stasera consegnerà altri due corpi. New York Times: "Usa preoccupati che Netanyahu riprenda la guerra". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

vance le violenze non sono la fine della tregua a gaza per la pace e la ricostruzione servir224 molto tempo

© Tgcom24.mediaset.it - Vance: "Le violenze non sono la fine della tregua a Gaza, per la pace e la ricostruzione servirà molto tempo"

Argomenti simili trattati di recente

vance violenze sono fineGaza, oggi Vance in Israele. Trump: “Hamas faccia ciò che deve o sua fine veloce e brutale”: news in diretta - Le ultime notizie in diretta da Gaza sulla tregua tra Israele e Hamas: oggi il vicepresidente USA Vance a Tel Aviv ... Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Vance Violenze Sono Fine