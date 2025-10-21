Vance in Israele | Le violenze non sono la fine della tregua Trump minaccia Hamas | Rispetti l’accordo o farà fine brutale – La diretta
Trump avvisa su Truth che molti alleati degli Usa nella regione del Medio Oriente si sono detti pronti, su sua richiesta, ad entrare a Gaza per «raddrizzare» Hamas se continua ad agire male violando l’accordo di pace ma che lui li ha frenati, compreso Israele, perché «c’e’ ancora speranza che Hamas faccia ciò che è giusto. Se non lo faranno, la fine di Hamas sarà rapida, furiosa e brutale!». Il vicepresidente statunitense J.D. Vance è arrivato questa mattina, martedì 21 ottobre, all’aeroporto Ben-Gurion di Tel Aviv per una visita di due giorni. Il viaggio – riferisce il New York Times – ha lo scopo di garantire che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu rispetti il cessate il fuoco in vigore nella Striscia di Gaza e non lanci una nuova offensiva contro Hamas. 🔗 Leggi su Open.online
Approfondisci con queste news
? Il vicepresidente Usa J.D. Vance arrivato in Israele dove domani incontrerà il primo ministro Benjamin Netanyahu e il presidente Isaac Herzog Leggi l'articolo #Israele - facebook.com Vai su Facebook
Medio Oriente, il vicepresidente Vance arriva in Israele per evitare una nuova offensiva a Gaza. Nyt: «Preoccupati che Netanyahu rompa l’accordo» - X Vai su X
JD Vance va in Israele a spiegare che il cessate il fuoco a Gaza non si tocca - Il vicepresidente Vance vuole rassicurare l'organizzazione terroristica palestinese circa ... Scrive huffingtonpost.it
Vance, le violenze non sono la fine della tregua a Gaza - Lo ha detto il vice presidente americano Jd Vance in una conferenza stampa nel sud di Israele. Segnala quotidiano.net
Vence in Israele: «Le violenze non sono la fine della tregua» - Il vicepresidente statunitense si è recato personalmente nella regione affinché l'accordo tra le parti sia mantenuto. Lo riporta tio.ch