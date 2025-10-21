Vance in Israele | Le violenze non sono la fine della tregua Trump minaccia Hamas | Rispetti l’accordo o farà fine brutale – La diretta

Open.online | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Trump avvisa su Truth che molti alleati degli Usa nella regione del Medio Oriente si sono detti pronti, su sua richiesta, ad entrare a Gaza per «raddrizzare» Hamas se continua ad agire male violando l’accordo di pace ma che lui li ha frenati, compreso Israele, perché «c’e’ ancora speranza che Hamas faccia ciò che è giusto. Se non lo faranno, la fine di Hamas sarà rapida, furiosa e brutale!».  Il vicepresidente statunitense J.D. Vance è arrivato questa mattina, martedì 21 ottobre, all’aeroporto Ben-Gurion di Tel Aviv per una visita di due giorni. Il viaggio – riferisce il  New York Times  – ha lo scopo di garantire che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu rispetti il cessate il fuoco in vigore nella Striscia di Gaza e non lanci una nuova offensiva contro Hamas. 🔗 Leggi su Open.online

