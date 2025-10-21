Vance in Israele | Hamas deve disarmarsi ma non avverrà in una settimana Alla pace serve tempo

“Il nostro avvertimento ad Hamas è molto chiaro: deve disarmarsi, deve comportarsi bene e i miliziani non devono uccidersi a vicenda e uccidere i propri compatrioti palestinesi”. Così Jd Vance durante la conferenza stampa in Israele all’indomani dei raid aerei israeliani sul sud di Gaza. Gli attacchi sono arrivati dopo che le autorità di Tel Aviv hanno accusato Hamas di aver compiuto “una palese violazione dell’accordo di cessate il fuoco” con attacchi mortali contro soldati israeliani nell’area di Rafah. “Se Hamas non rispetta queste condizioni sarà annientato”, ha aggiunto il vice presidente americano, che però non ha indicato una deadline per il disarmo di Hamas. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

