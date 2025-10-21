Vance in Israele | Hamas deve disarmarsi ma non avverrà in una settimana Alla pace serve tempo

Secoloditalia.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Il nostro avvertimento ad Hamas è molto chiaro: deve disarmarsi, deve comportarsi bene e i miliziani non devono uccidersi a vicenda e uccidere i propri compatrioti palestinesi”. Così Jd Vance durante la conferenza stampa in Israele all’indomani dei raid aerei israeliani sul sud di Gaza. Gli attacchi sono arrivati dopo che le autorità di Tel Aviv hanno accusato Hamas di aver compiuto “una palese violazione dell’accordo di cessate il fuoco” con attacchi mortali contro soldati israeliani nell’area di Rafah. “Se Hamas non rispetta queste condizioni sarà annientato”, ha aggiunto il vice presidente americano, che però non ha indicato una deadline per il disarmo di Hamas. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

vance in israele hamas deve disarmarsi ma non avverr224 in una settimana alla pace serve tempo

© Secoloditalia.it - Vance in Israele: “Hamas deve disarmarsi ma non avverrà in una settimana. Alla pace serve tempo”

Leggi anche questi approfondimenti

vance israele hamas deveVance, Hamas deve consegnare le armi - "Affinché' la pace si realizzi dobbiamo essere flessibili", ha aggiunto il vice presidente americano. Lo riporta msn.com

vance israele hamas deveJD Vance va in Israele a spiegare che il cessate il fuoco a Gaza non si tocca - Il vicepresidente Vance vuole rassicurare l'organizzazione terroristica palestinese circa ... Lo riporta huffingtonpost.it

vance israele hamas deveGaza, Vance: “Per la pace e la ricostruzione ci vorrà tempo” - Vance ha fatto tappa in Israele e ha rilasciato alcune dichiarazioni a una conferenza stampa ... Secondo interris.it

Cerca Video su questo argomento: Vance Israele Hamas Deve