Valmontone in arrivo il primo McDonald' s Si cercano 70 persone
La notizia dell'apertura del primo ristorante McDonald's a Valmontone era nell'aria già da molto tempo e la struttura sorgerà nella nuova zona a ridosso del Valmontone Outlet e di fronte all'ingresso del Parco divertimenti MagicLand su via della Pace.La conferma che questo nuovo ristorante, il.
