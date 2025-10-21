“Il Brand Journalism Festival non è solo un evento per addetti ai lavori, ma un evento di scopo e di missione, è un laboratorio di idee: vogliamo offrire strumenti e proposte concrete per una comunicazione più etica, trasparente e inclusiva.” Queste le parole di Ilario Vallifuoco, ideatore del Brand Journalism Festival 2025, durante la presentazione . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Vallifuoco (Brand Journalism Festival), ‘Serve un nuovo patto tra media, imprese e istituzioni’