Valeva imperatore a Roma | la storia dietro una parola da cruciverba

Nel linguaggio dei cruciverba, la definizione “Valeva imperatore a Roma” rimanda alla parola CAESAR, termine che ha avuto un’evoluzione storica e linguistica affascinante. Il nome Caesar nasce come cognomen, cioè come parte del nome personale nella Roma repubblicana. Il più celebre a portarlo fu Gaio Giulio Cesare (Gaius Julius Caesar), generale, politico e dittatore romano, la cui figura segnerà profondamente la storia di Roma e dell’Impero. Dopo la morte di Giulio Cesare e l’ascesa al potere del suo erede adottivo Ottaviano Augusto, il nome Caesar cominciò a essere usato come titolo onorifico per indicare l’autorità suprema dell’impero. 🔗 Leggi su Funweek.it