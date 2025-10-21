Valeva imperatore a Roma | la storia dietro una parola da cruciverba
Nel linguaggio dei cruciverba, la definizione “Valeva imperatore a Roma” rimanda alla parola CAESAR, termine che ha avuto un’evoluzione storica e linguistica affascinante. Il nome Caesar nasce come cognomen, cioè come parte del nome personale nella Roma repubblicana. Il più celebre a portarlo fu Gaio Giulio Cesare (Gaius Julius Caesar), generale, politico e dittatore romano, la cui figura segnerà profondamente la storia di Roma e dell’Impero. Dopo la morte di Giulio Cesare e l’ascesa al potere del suo erede adottivo Ottaviano Augusto, il nome Caesar cominciò a essere usato come titolo onorifico per indicare l’autorità suprema dell’impero. 🔗 Leggi su Funweek.it
Altre letture consigliate
>> Oggi on tour: ? Freddo intenso, vento impetuoso, il termometro tra 0 e 3 gradi… ma in sella scopriamo uno scenario che vale ogni brivido e che scalda l’anima. Questa è la magia di un viaggio in moto a Campo Imperatore. www.abruzzoinmoto.com - facebook.com Vai su Facebook
Valeva imperatore a Roma: la storia dietro una parola da cruciverba - Nel linguaggio dei cruciverba, la definizione “Valeva imperatore a Roma” rimanda alla parola CAESAR, termine che ha avuto un’evoluzione storica e ... Secondo funweek.it
Rinasce piazza Augusto Imperatore: nuova luce per il Mausoleo di Roma antica - Piazza Augusto Imperatore torna a nuova vita, grazie a un ambizioso intervento di riqualificazione urbana e valorizzazione che la restituisce alla città come spazio aperto, armonico e accessibile. Riporta romatoday.it
A Roma riapre la nuova Piazza Augusto Imperatore, cornice del Mausoleo - I lavori di restauro del Mausoleo, iniziati nel 2008, dal 2017 sono a cura della Fondazione TIM; ora anche la piazza circostante è ristrutturata. Secondo iodonna.it