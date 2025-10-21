Valditara al G20 Istruzione in Sudafrica | rafforzata la cooperazione con Pretoria su formazione e scuola tecnica

“Ho avuto un proficuo incontro con il ministro dell'Istruzione generale del Sudafrica, Siviwe Gwarube, a margine del G20 Istruzione a Skukuza. Un'occasione importante per confermare l'impegno comune a rafforzare la cooperazione tra i nostri Paesi, anche in vista della firma di due Memorandum d'intesa, uno sulla formazione di base e l'altro sulla formazione tecnico-professionale”. Così su X il ministro dell'Istruzione e della Ricerca, Giuseppe Valditara. “Ho ricordato gli importanti risultati raggiunti con Agenda Sud, che ha suscitato un forte interesse nel ministro Gwarube. L'Italia sostiene il dialogo internazionale sull'istruzione, nella convinzione che investire nella qualità della formazione e nel ruolo dei docenti sia essenziale per lo sviluppo dei nostri giovani e delle nostre società” aggiunge Valditara. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Valditara al G20 Istruzione in Sudafrica: rafforzata la cooperazione con Pretoria su formazione e scuola tecnica

