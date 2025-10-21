Valdifiori analizza | Bonny e Lucca? Il francese sta vivendo un momento positivo ma non credo che il secondo sia inferiore

Inter News 24 L’ex centrocampista del Napoli, Mirko Valdifiori, è intervenuto in merito alla scelta dei partenopei di puntare su Lucca invece che su Bonny. L’inizio di stagione ha messo in luce l’ottimo impatto di Ange-Yoan Bonny con la maglia dell’Inter, diventato subito un’alternativa preziosa in attacco, mentre a Napoli il centravanti Lorenzo Lucca sta attraversando un periodo meno brillante. Si tratta di un errore di valutazione da parte dei campioni d’Italia? A rispondere è l’ex centrocampista partenopeo Mirko Valdifiori. Intervenuto a 1 Station Radio, Valdifiori ha respinto l’idea che Lucca sia inferiore a Bonny. 🔗 Leggi su Internews24.com

