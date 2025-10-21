Vado a teatro! | a San Maurizio va in scena Piume

Novaratoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue la nuova stagione di "Vado a teatro!", la rassegna di teatro contemporaneo organizzata dal Teatro delle Selve a San Maurizio d'Opaglio, con la direzione artistica di Franco Acquaviva, e organizzata in collaborazione con Piemonte dal Vivo nell’ambito del progettoCorto Circuito.Domenica 26. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Caserta, il nuovo spettacolo di Maurizio Casagrande al Belvedere di San Leucio - Giovedì 25 luglio alle ore 21 andrà in scena “La Prova del Nove”, il nuovo spettacolo di Maurizio Casagrande. Riporta ilmattino.it

vado teatro san maurizioMaurizio Vandelli apre la nuova stagione del Teatro Rina e Gilberto Govi - Sabato 11 ottobre il Principe Maurizio Vandelli apre ufficialmente la stagione 25- genovatoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Vado Teatro San Maurizio