Vaccino sperimentale a nanoparticelle blocca tumori nei test preclinici sui topi
Un vaccino sperimentale basato su nanoparticelle ha mostrato risultati sorprendenti nei test preclinici, dimostrando di prevenire diversi tipi di tumore, tra cui melanoma, tumore del pancreas e tumore della mammella triplo negativo. Lo studio, condotto dai ricercatori dell’Università del Massachusetts Amherst, è stato pubblicato sulla rivista Cell Reports Medicine. Nei test, fino all’88% dei topi vaccinati non ha sviluppato la malattia. Inoltre, il vaccino ha ridotto significativamente, e in alcuni casi completamente, la diffusione del tumore. La novità dello studio risiede nell’ingegnerizzazione delle nanoparticelle lipidiche, che presentano peptidi tumorali specifici in grado di attivare il sistema immunitario, simili a “etichette” che segnalano una minaccia per l’organismo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
