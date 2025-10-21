Vaccino sperimentale a nanoparticelle blocca tumori nei test preclinici sui topi

Laprimapagina.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un vaccino sperimentale basato su nanoparticelle ha mostrato risultati sorprendenti nei test preclinici, dimostrando di prevenire diversi tipi di tumore, tra cui melanoma, tumore del pancreas e tumore della mammella triplo negativo. Lo studio, condotto dai ricercatori dell’Università del Massachusetts Amherst, è stato pubblicato sulla rivista Cell Reports Medicine. Nei test, fino all’88% dei topi vaccinati non ha sviluppato la malattia. Inoltre, il vaccino ha ridotto significativamente, e in alcuni casi completamente, la diffusione del tumore. La novità dello studio risiede nell’ingegnerizzazione delle nanoparticelle lipidiche, che presentano peptidi tumorali specifici in grado di attivare il sistema immunitario, simili a “etichette” che segnalano una minaccia per l’organismo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

vaccino sperimentale a nanoparticelle blocca tumori nei test preclinici sui topi

© Laprimapagina.it - Vaccino sperimentale a nanoparticelle blocca tumori nei test preclinici sui topi

News recenti che potrebbero piacerti

vaccino sperimentale nanoparticelle bloccaSperimentato un vaccino anti-cancro: sarà efficace contro più forme di tumore? - Gli esiti positivi della fase sperimentale fanno pensare a un futuro promettente nella ricerca oncologica. Si legge su ildigitale.it

vaccino sperimentale nanoparticelle bloccaVaccino anticancro jolly, contro più forme di tumore - Sviluppato un vaccino sperimentale a base di nanoparticelle che nei test preclinici sui topi si è dimostrato capace di prevenire il melanoma, il tumore del pancreas e il tumore della mammella triplo n ... Secondo ansa.it

vaccino sperimentale nanoparticelle bloccaUn vaccino sperimentale protegge da più tumori aggressivi: ecco come agisce - Stimola il sistema immunitario su più fronti, attivando in modo potente le cellule T e creando una memoria immunitaria duratura capace di fermare sia la crescita del tumore sia la formazione di metast ... Lo riporta today.it

Cerca Video su questo argomento: Vaccino Sperimentale Nanoparticelle Blocca