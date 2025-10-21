Vaccinazioni da tutto esaurito Somministrate 671 dosi Adesioni oltre le prenotazioni

Ilgiorno.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’affluenza oltre le attese tanto che, esaurito lo slot di prenotazioni messe a disposizione, qualcuno presentatosi comunque negli ospedali ha dovuto anche attendere per essere vaccinato: al netto del minimo disagio, è dunque da giudicare come un successo la giornata vaccinale dell’ Asst Ovest Milanese organizzata domenica. "In totale sono stati ben 671 i cittadini vaccinati nei quattro Centri predisposti a Legnano, Magenta, Abbiategrasso e Cuggiono – sottolinea Cesario Barbato, direttore della S.c. Vaccinazioni e sorveglianza malattie infettive –, 500 dei quali con prenotazione e altri 171 che si sono presentati liberamente". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

vaccinazioni da tutto esaurito somministrate 671 dosi adesioni oltre le prenotazioni

© Ilgiorno.it - Vaccinazioni da “tutto esaurito”. Somministrate 671 dosi. Adesioni oltre le prenotazioni

Argomenti simili trattati di recente

vaccinazioni tutto esaurito somministrateVaccinazioni da “tutto esaurito”. Somministrate 671 dosi. Adesioni oltre le prenotazioni - Legnano, nei quattro centri predisposti dall’Asst Ovest Milanese affluenza superiore alle aspettative. Segnala ilgiorno.it

vaccinazioni tutto esaurito somministrateTutto esaurito per il vax day alla Casa di comunità a Melegnano: in 360 si sono protetti dall’influenza e non solo - CAMPAGNA REGIONALE Somministrate anche dosi contro Covid, pneumococco e Zoster ... Da ilcittadino.it

vaccinazioni tutto esaurito somministrateIl vax-day allo stadio San Siro: in 6 ore somministrate oltre 1.900 vaccinazioni contro influenza, pneumococco e Covid - Alla prima giornata della “campagna d’autunno” si è fatto vaccinare anche l’assessore lombardo al Welfare Bertolaso. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Vaccinazioni Tutto Esaurito Somministrate