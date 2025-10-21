Vaccinazioni da tutto esaurito Somministrate 671 dosi Adesioni oltre le prenotazioni
Un’affluenza oltre le attese tanto che, esaurito lo slot di prenotazioni messe a disposizione, qualcuno presentatosi comunque negli ospedali ha dovuto anche attendere per essere vaccinato: al netto del minimo disagio, è dunque da giudicare come un successo la giornata vaccinale dell’ Asst Ovest Milanese organizzata domenica. "In totale sono stati ben 671 i cittadini vaccinati nei quattro Centri predisposti a Legnano, Magenta, Abbiategrasso e Cuggiono – sottolinea Cesario Barbato, direttore della S.c. Vaccinazioni e sorveglianza malattie infettive –, 500 dei quali con prenotazione e altri 171 che si sono presentati liberamente". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
