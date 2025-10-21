Vacarini Unipol ‘Servono nuove strategie digitali per dialogare con le nuove generazioni’
“Le aziende non possono più permettersi di comunicare solo in modo tradizionale: oggi è indispensabile utilizzare tutti i nuovi strumenti messi a disposizione dai social media e costruire una vera e propria media company.” Così Fernando Vacarini, responsabile media relations, corporate reputation and digital PR Gruppo Unipol, durante la presentazione del Brand Journalism Festival 2025, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
