Va via insieme a Maignan Allegri perde pezzi | niente rinnovo

A quanto pare, tutto quanto sembra destinato a finire in un certo modo, specialmente se non cambia qualcosa prossimamente. Il Milan è assoluto protaognista di questo inizio di stagione in Serie A. Dopo alcune stagioni molto complicate, successive alla conquista dello scudetto nell’anno precedente, i rossoneri sembrano essere tornati a essere una squadra assolutamente competitiva e temibile. Il percorso di Massimiliano Allegri è ancora lungo, specialmente per riportare il Diavolo a essere una squadra di altissimo livello ovunque. Tuttavia, ci sono buone notizie già adesso, con un avvio di campionato che effettivamente non si vedeva da tempo. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

