Un viaggio di pochi giorni sul Bosforo per riprendersi dalla fatiche per l’ultima agenzia immobiliare aperta da un paio di settimane. Nessuno o quasi sapeva che durante quel tour si sarebbe anche sottoposta ad un intervento di chirurgia estetica. Una liposuzione che è stata fatale per Milena Mancini (nella foto), 56 anni di Isola del Liri, nel Frosinate: è morta ieri mattina nell’ospedale Medical Park nel quartiere Gaziosmapasa di Istanbul, dove era ricoverata in terapia intensiva da circa tre settimane. Era partita negli ultimi giorni di settembre in compagnia della figlia, una sorta di premio dopo la soddisfazione per l’apertura di una nuova agenzia del gruppo Up Immobiliare realizzata a Frosinone. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Va a Istanbul per una liposuzione. Muore dopo 21 giorni di agonia