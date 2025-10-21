Va a Istanbul per una liposuzione Muore dopo 21 giorni di agonia
Un viaggio di pochi giorni sul Bosforo per riprendersi dalla fatiche per l’ultima agenzia immobiliare aperta da un paio di settimane. Nessuno o quasi sapeva che durante quel tour si sarebbe anche sottoposta ad un intervento di chirurgia estetica. Una liposuzione che è stata fatale per Milena Mancini (nella foto), 56 anni di Isola del Liri, nel Frosinate: è morta ieri mattina nell’ospedale Medical Park nel quartiere Gaziosmapasa di Istanbul, dove era ricoverata in terapia intensiva da circa tre settimane. Era partita negli ultimi giorni di settembre in compagnia della figlia, una sorta di premio dopo la soddisfazione per l’apertura di una nuova agenzia del gruppo Up Immobiliare realizzata a Frosinone. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
Milena, l’agonia e poi la morte dopo la liposuzione a Istanbul https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/10/20/news/milena_mancini_imprenditrice_morta_liposuzione_turchia-424926258/?rss&ref=twhl… - X Vai su X
È morta dopo venti giorni di terapia intensiva nell'ospedale universitario di Istanbul senza mai riprendersi, Milena Mancini, imprenditrice di 50 anni. Era stata ricoverata dopo un imprevisto mentre si sottoponeva ad un intervento di liposuzione nella metropoli tu Vai su Facebook
Va a Istanbul per una liposuzione. Muore dopo 21 giorni di agonia - Un viaggio di pochi giorni sul Bosforo per riprendersi dalla fatiche per l’ultima agenzia immobiliare aperta da un paio ... Lo riporta msn.com
Va in Turchia per la liposuzione, Milena Mancini muore dopo 20 giorni di agonia: aveva 56 anni - Il viaggio in Turchia insieme alla figlia per sottoporsi ad un intervento di liposuzione addominale in una clinica privata. Lo riporta ilmessaggero.it
Imprenditrice di Isola del Liri muore a Istanbul dopo un intervento estetico - Milena Mancini, 56 anni, è deceduta dopo venti giorni in terapia intensiva in seguito alle complicanze di una liposuzione nella città turca ... Segnala rainews.it