Usa tycoon spinge per costruzione Arc de Trump davanti al Lincoln Memorial a Washington opera finanziata da investitori privati - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cosiddetto Arc de Trump commemorerebbe il 250° anniversario del paese l'anno prossimo e secondo quanto riferito è finanziato privatamente dai sostenitori di Trump Dopo le ristrutturazioni in stile dorato della Casa Bianca e il ritorno al classicismo imposto per decreto, Donald Trump guarda. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

