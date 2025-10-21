Usa tycoon spinge per costruzione Arc de Trump davanti al Lincoln Memorial a Washington opera finanziata da investitori privati - VIDEO
Il cosiddetto Arc de Trump commemorerebbe il 250° anniversario del paese l'anno prossimo e secondo quanto riferito è finanziato privatamente dai sostenitori di Trump Dopo le ristrutturazioni in stile dorato della Casa Bianca e il ritorno al classicismo imposto per decreto, Donald Trump guarda. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Posizioni ancora lontane tra i due leader nel terzo incontro alla Casa Bianca. Il tycoon è convinto però che ci siano "ottime possibilità" di far tacere le armi - X Vai su X
Putin corre in soccorso del presidente americano. E si scaglia contro il Comitato che ha premiato Machado, oppositrice del suo alleato Maduro. Poi spinge la casa Bianca: «Ora si pensi all’Ucraina» - facebook.com Vai su Facebook