Usa Trump scherza con l’ambasciatore australiano | Non mi piaci e non mi piacerai mai
Donald Trump ha scherzato con i giornalisti durante un incontro con il primo ministro australiano Anthony Albanese e la stampa. Un cronista ha chiesto al presidente degli Stati Uniti se fosse più preoccupato per le posizioni del governo di Canberra riguardo a temi come la Palestina, il cambiamento climatico, o per “le parole pronunciate su di lui in passato” dall’ ambasciatore australiano Kevin Rudd. A questo punto il capo della Casa Bianca ha replicato dicendo di non conoscerlo, chiedendo ad Albanese se il diplomatico lavorasse ancora per lui. Una volta individuato Rudd tra i presenti, Trump si è rivolto a lui dicendo: “Hai parlato male? Non piaci neanche a me, e probabilmente non mi piacerai mai “, suscitando le risate dei giornalisti. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Contenuti che potrebbero interessarti
TRUMP DICE CHE MADURO NON DOVREBBE SCHERZARE CON GLI STATI UNITI Il presidente americano conferma l'offerta venezuelana di petrolio e oro in cambio della fine delle pressioni militari. Nelle acque caraibiche proseguono gli attacchi contro im - facebook.com Vai su Facebook
Trump scherza con gli Emirati: “Tanti soldi, soldi illimitati” Durante il vertice per la pace, il presidente americano ha accolto il vicepresidente degli Emirati Arabi Uniti con una battuta sul loro potere economico. #Trump #EmiratiArabi #MansourBinZayed #Egitto # - X Vai su X
Usa, Trump scherza con l'ambasciatore australiano: "Non mi piaci, e probabilmente non mi piacerai mai" - (LaPresse) Donald Trump ha scherzato con i giornalisti e l'ambasciatore australiano Kevin Rudd durante un incontro con il primo ministro ... Come scrive stream24.ilsole24ore.com
Trump all'Onu scherza: Non userò teleprompter perchè non funziona. Chi lo sta gestendo nei guai - (Agenzia Vista) Usa, 23 settembre 2025 "Non fa niente, terrò questo discorso senza teleprompter. Segnala quotidiano.net