Usa Trump scherza con l’ambasciatore australiano | Non mi piaci e non mi piacerai mai

21 ott 2025

Donald Trump ha scherzato con i giornalisti durante un incontro con il primo ministro australiano Anthony Albanese e la stampa. Un cronista ha chiesto al presidente degli Stati Uniti se fosse più preoccupato per le posizioni del governo di Canberra riguardo a temi come la Palestina, il cambiamento climatico, o per “le parole pronunciate su di lui in passato” dall’ ambasciatore australiano Kevin Rudd. A questo punto il capo della Casa Bianca ha replicato dicendo di non conoscerlo, chiedendo ad Albanese se il diplomatico lavorasse ancora per lui. Una volta individuato Rudd tra i presenti, Trump si è rivolto a lui dicendo: “Hai parlato male? Non piaci neanche a me, e probabilmente non mi piacerai mai “, suscitando le risate dei giornalisti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

