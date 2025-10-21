Usa regata di zucche giganti | le spettacolari immagini della gara sul lago
(LaPresse) A Tualatin, in Oregon, si è tenuta la tradizionale West Coast Giant Pumpkin Regatta, una gara insolita in cui i partecipanti, travestiti con costumi originali, remano all’interno di enormi zucche galleggianti su un piccolo lago artificiale. L’evento, ospitato dal sobborgo di Portland dal 2004, attira ogni anno migliaia di spettatori. Nelle prime ore del mattino, sotto la pioggia, i lavoratori hanno usato muletti e macchinari per sollevare e spostare le gigantesche zucche in acqua. I concorrenti, aiutati da coltivatori, hanno poi intagliato e svuotato l’interno delle zucche con coltelli, cucchiai e anche a mani nude, per poterci entrare e gareggiare. 🔗 Leggi su Lapresse.it
