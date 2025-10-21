Usa proteste contro la deportazione dei migranti
Negli Stati Uniti continuano le proteste popolari contro il governo Trump per la sua campagna di deportazione delle persone immigrate. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Approfondisci con queste news
La lunga giornata di Udine, chiusa per Italia-Israele e le proteste per la Palestina Una giornata così la città di Udine non l’aveva mai vissuta. Figurarsi per una partita di calcio. Ma quel che è accaduto è la dimostrazione che Italia-Israele non era semplicemente - facebook.com Vai su Facebook
#Flotilla intercettata in acque internazionali, #Israele annuncia l’espulsione degli attivisti. Proteste e cortei in decine di città italiane ed europee. #ISPIDailyFocus: https://ispionline.it/it/pubblicazione/flotilla-per-gaza-rotta-interrotta-218514… - X Vai su X
Manifestanti Usa in piazza per la nuova giornata 'No Kings' contro la "deriva autoritaria" di Trump - 700 raduni da New York a San Francisco organizzati dal movimento, Guardia Nazionale schierata in diversi Stati ... Si legge su msn.com
Le grandi proteste contro Trump con lo slogan “No Kings” - Sono state organizzate in diverse città degli Stati Uniti per contestare il modo autoritario con cui il presidente usa i suoi poteri ... Secondo ilpost.it
Le proteste contro Trump negli Stati Uniti - Le proteste riguardano sia politiche specifiche dell’amministrazione Trump – oltre a quelle sull’immigrazione anche quelle sulla salute o sui diritti riproduttivi – che, più in generale, l’utilizzo da ... Scrive ilpost.it