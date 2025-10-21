Usa proteste contro la deportazione dei migranti

Negli Stati Uniti continuano le proteste popolari contro il governo Trump per la sua campagna di deportazione delle persone immigrate. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

