usa prima incriminazione contro una cellula antifa

21 ott 2025

I procuratori federali hanno incriminato due uomini del Texas accusandoli di terrorismo per il presunto coinvolgimento nell’attacco del 4 luglio, contro un centro di detenzione dell’Ice ad Alvarado, in cui . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

