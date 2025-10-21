Usa presentato nuovo drone Artemis per operazioni a lungo raggio | autonomia di 1600 km capacità di trasporto di testate da 40 kg

Ilgiornaleditalia.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

il velivolo è stato concepito per operare efficacemente anche in ambienti privi di segnale GPS, grazie a un sofisticato sistema di navigazione visiva. La sua architettura lo rende adatto a scenari in cui la resilienza e l’indipendenza dai satelliti sono essenziali Auterion, azienda svizzero-s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Usa, presentato nuovo drone Artemis per operazioni a lungo raggio: autonomia di 1600 km, capacità di trasporto di testate da 40 kg

