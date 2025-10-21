Usa presentato nuovo drone Artemis per operazioni a lungo raggio | autonomia di 1600 km capacità di trasporto di testate da 40 kg

il velivolo è stato concepito per operare efficacemente anche in ambienti privi di segnale GPS, grazie a un sofisticato sistema di navigazione visiva. La sua architettura lo rende adatto a scenari in cui la resilienza e l’indipendenza dai satelliti sono essenziali Auterion, azienda svizzero-s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Usa, presentato nuovo drone Artemis per operazioni a lungo raggio: autonomia di 1600 km, capacità di trasporto di testate da 40 kg

Argomenti simili trattati di recente

Presentato a Udine da Legambiente FVG il dettaglio regionale del nuovo report che misura lo stato ambientale delle città. Pordenone è quinta, Trieste 24ma, Gorizia 32ma, Udine arretra al 50mo posto. - facebook.com Vai su Facebook

Presentato oggi al @MIAmarket_Rome il nuovo Fondo Italia–Iberamerica, online dal 3/11 su DGCA, Cinecittà e http://italianpavilion.it. Leggi la news https://cinecitta.com/2025/10/presentato-al-mia-il-fondo-italia-iberamerica/… - X Vai su X

USA: presentato un nuovo lanciatore terrestre per missili Tomahawk - USA: presentato un nuovo lanciatore terrestre per missili Tomahawk InsideOver Vertical Launch System ha poche batterie a disposizione e sono essenzialmente ancora in fase di certificazione 16 luglio ... Come scrive msn.com

USA adotta sistema AI per rilevare droni nemici a lunga distanza - Gli Stati Uniti hanno recentemente adottato un nuovo sistema di rilevamento per intercettare i droni “nemici” a lunga distanza con l’aiuto dell’AI. Riporta tecnoandroid.it

Drone Artemis, completati i test: autonomia di 1.600 km e attacchi precisi - Artemis fa parte di una più ampia gamma di droni a guida autonoma sviluppati nell’ambito di programmi di difesa statunitensi. Da hdblog.it