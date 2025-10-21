USA | le proteste ‘No King’s day’ irritano Trump

Negli USA tornano le proteste 'No King's day', che irritano il presidente Donald Trump. Mentre per le strade del paese centinaia di migliaia di persone sfilavano in corteo, Trump ha condiviso un video creato con l'intelligenza artificiale che lo mostra, con tanto di corona in testa, a bordo di un jet militare che lancia letame sui manifestanti.

