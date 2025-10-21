Usa | incontro Lavrov-Rubio in pausa

8.15 Momentaneamente sospeso l'annunciato incontro fra il segretario Usa Rubio e l'omologo ministro russo degli Esteri Lavrov, che ieri si sono sentiti telefonicamente. Lo ha detto alla Cnn un funzionario di Washingotn, senza motivare lo stand by. Secondo una fonte Cnn, Rubio e Lavrov avrebbero aspettative diverse sulla possibile fine dell'invasione russa in Ucraina. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

News recenti che potrebbero piacerti

Ucraina, Reuters: incontro tra Rubio e Lavrov giovedì prossimo. Zelensky: «Vicini a una possibile fine della guerra» - X Vai su X

Radio1 Rai. . #NewYork A margine dell'Assemblea #Onu, l'incontro tra il Segretario di Stato Usa #Rubio e il ministro degli Esteri russo #Lavrov. #Zelensky, esortando i Paesi membri a rafforzare il sostegno a #Kiev, avverte: #Mosca cercherà punti deboli in E - facebook.com Vai su Facebook

'Congelato l'incontro tra Rubio e Lavrov' - L'atteso incontro tra il segretario di Stato Usa Marco Rubio e il suo omologo russo Sergey Lavrov è stato momentaneamente sospeso, lo ha detto alla Cnn un funzionario della Casa Bianca. Scrive ansa.it

Cnn: al momento congelato incontro Rubio-Lavrov - L’atteso incontro tra il segretario di Stato Usa Marco Rubio e il suo omologo russo Sergey Lavrov è stato momentaneamente sospeso, lo ha detto alla ... Scrive ilsole24ore.com

Cremlino: possibile incontro Rubio-Lavrov - Lavrov, è in agenda un incontro per giovedì, secondo quanto riferito dall'agenzia Reuters, al centro dei colloqui l'Ucraina ... Si legge su ilmetropolitano.it