Usa | incontro Lavrov-Rubio in pausa

21 ott 2025

8.15 Momentaneamente sospeso l'annunciato incontro fra il segretario Usa Rubio e l'omologo ministro russo degli Esteri Lavrov, che ieri si sono sentiti telefonicamente. Lo ha detto alla Cnn un funzionario di Washingotn, senza motivare lo stand by. Secondo una fonte Cnn, Rubio e Lavrov avrebbero aspettative diverse sulla possibile fine dell'invasione russa in Ucraina. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

