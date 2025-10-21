Usa al via demolizione Ala Est della Casa Bianca per la nuova sala da ballo stile Mar-a-Lago da $250mln Trump | Il sogno di ogni Presidente - VIDEO
I lavori di trasformazione della White House - i più grandi mai visti dal 1948 - intaccheranno la East Wing, costruita nel 1902 e adibita a studio della First Lady. Inizialmente Trump aveva assicurato che la realizzazione della ballroom non avrebbe "interferito con la struttura" È iniziata a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
