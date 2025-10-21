Usa al via demolizione Ala Est della Casa Bianca per la nuova sala da ballo stile Mar-a-Lago da $250mln Trump | Il sogno di ogni Presidente - VIDEO

I lavori di trasformazione della White House - i più grandi mai visti dal 1948 - intaccheranno la East Wing, costruita nel 1902 e adibita a studio della First Lady. Inizialmente Trump aveva assicurato che la realizzazione della ballroom non avrebbe "interferito con la struttura" È iniziata a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Usa, al via i lavori per la sala da ballo della Casa Bianca - Le squadre di demolizione hanno sfondato parte della storica ala est della Casa Bianca per iniziare a costruire la sala da ballo del presidente Donald Trump. Da tg24.sky.it

usa via demolizione alaUsa, Trump demolisce parte della Casa Bianca per costruire sala da ballo - La realizzazione della ballroom da 250 milioni di dollari "non interferirà con l'edificio attuale" aveva assicurato il presidente Usa nel firmare un ordine esecutivo a luglio. Riporta tg24.sky.it

