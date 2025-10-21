Urtato da un' auto in un parcheggio bimbo di due anni all' ospedale

Non sarebbero fortunatamente gravi le condizioni del bambino di due anni urtato da un'auto nel pomeriggio del 21 ottobre nel parcheggio adiacente al Mercato Coperto di via Alberici. Il piccolo era con la baby sitter quando una Panda - che procedeva a velocità molto ridotta - lo ha urtato. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Scopri altri approfondimenti

Due auto si sono scontrate all'incrocio: ad avere la peggio una Maserati che si è ribaltata su un fianco dopo aver urtato vetture in sosta - facebook.com Vai su Facebook

Incidente sulla Pontina, centauro in codice rosso Perde il controllo della moto dopo aver urtato un'auto e finisce contro il guardrail. Sul posto 118 e Polizia Stradale Urta un’auto e perde il controllo della moto che finisce contro la barriera… - X Vai su X

Pavia, urta con l'auto una bimba di 8 anni e picchia un agente - Ignora le transenne montate per il mercatino sul lungo fiume per la Festa del Ticino a Pavia e alla guida della sua auto tra la folla urta e ferisce lievemente una bambina di 8 anni. tgcom24.mediaset.it scrive

Forza le transenne in auto e urta bimba di 8 anni: paura alla Festa del Ticino - Domenica pomeriggio un automobilista ha forzato le transenne tra Strada Nuova e il lungofiume montate per la festa del Ticino e, passando con l’auto tra la folla, ha urtato una bambina di otto ... Scrive laprovinciapavese.gelocal.it

Investito dall’auto che esce dal parcheggio, ferito pedone di 85 anni - San Casciano, 7 ottobre 2025 – Era uscito da casa e aveva attraversato la strada dalla parte opposta, quando una macchina che stava uscendo dal parcheggio, l’ha urtato. Da msn.com