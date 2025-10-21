Urna funeraria abbandonata accanto ai cassonetti dei rifiuti | interviene la polizia locale

Napolitoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’urna cineraria abbandonata è stata ritrovata accanto ai cassonetti per la raccolta dei rifiuti, in via Livio Andronico al Rione Traiano, dal personale dell’Unità operativa Soccavo della polizia locale di Napoli. Gli agenti, intervenuti a seguito di una segnalazione, hanno avviato le procedure. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

urna funeraria abbandonata accantoUrna funeraria abbandonata accanto ai cassonetti a Napoli - Ritrovamento insolito a Napoli, dove accanto ai cassonetti per la raccolta dei rifiuti, in via Livio Andronico, personale dell'Unità Operativa Soccavo della Polizia locale ha rinvenuto un'urna cinerar ... Si legge su ansa.it

urna funeraria abbandonata accantoNapoli, urna con ceneri fra i cassonetti del Rione Traiano: la scoperta in strada dei vigili - Un’urna cineraria abbandonata è stata ritrovata accanto ai cassonetti per la raccolta dei rifiuti, in via Livio Andronico, dal personale dell’unità operativa ... Come scrive msn.com

urna funeraria abbandonata accantoUrna funeraria abbandonata al Rione Traiano, interviene la Polizia locale - Un’urna cineraria abbandonata è stata ritrovata accanto ai cassonetti per la raccolta dei rifiuti, in via Livio Andronico, ... Segnala reportweb.tv

Cerca Video su questo argomento: Urna Funeraria Abbandonata Accanto