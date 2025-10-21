Urna funeraria abbandonata accanto ai cassonetti dei rifiuti | interviene la polizia locale
Un’urna cineraria abbandonata è stata ritrovata accanto ai cassonetti per la raccolta dei rifiuti, in via Livio Andronico al Rione Traiano, dal personale dell’Unità operativa Soccavo della polizia locale di Napoli. Gli agenti, intervenuti a seguito di una segnalazione, hanno avviato le procedure. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Cremazione e dispersione delle ceneri a Civitanova Marche Dopo il processo di cremazione, le ceneri vengono poste nell’urna scelta e possono essere conservate in diversi modi: presso un domicilio registrato, in appositi spazi cimiteriali o, se autorizzato, - facebook.com Vai su Facebook
Urna funeraria abbandonata accanto ai cassonetti a Napoli - Ritrovamento insolito a Napoli, dove accanto ai cassonetti per la raccolta dei rifiuti, in via Livio Andronico, personale dell'Unità Operativa Soccavo della Polizia locale ha rinvenuto un'urna cinerar ... Si legge su ansa.it
Napoli, urna con ceneri fra i cassonetti del Rione Traiano: la scoperta in strada dei vigili - Un’urna cineraria abbandonata è stata ritrovata accanto ai cassonetti per la raccolta dei rifiuti, in via Livio Andronico, dal personale dell’unità operativa ... Come scrive msn.com
Urna funeraria abbandonata al Rione Traiano, interviene la Polizia locale - Un’urna cineraria abbandonata è stata ritrovata accanto ai cassonetti per la raccolta dei rifiuti, in via Livio Andronico, ... Segnala reportweb.tv