I nodi vengono al pettine nell’urbanistica milanese. Ieri la procura ha chiuso le indagini preliminari per il progetto di via Serlio 7, un edificio a torre composto da due corpi di 5 e 16 piani, sorto in zona Brenta-Corso Lodi al posto di un vecchio garage, dove gli appartamenti (già quasi tutti già venduti) sono commercializzati con lo slogan ‘La tua nuova casa con una vista unica su Milano ‘. A rischiare il processo per abusi edilizi sono in sette tra costruttori, architetti e funzionari del Comune. Gli indagati sono accusati dai pm Paolo Filippini e Mauro Clerici a vario titolo di falso nel procedimento amministrativo e lottizzazione abusiva per aver permesso la realizzazione dell’edificio in assenza di un piano attuativo per valutare e impostare i nuovi servizi pubblici e d’interesse generale da realizzare sull’area in vista del nuovo carico urbanistico. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Urbanistica, chiuse le indagini anche per la torre di SerlioSette. Sono già cinque i palazzi finiti sotto processo