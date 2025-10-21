Urbanista il sindaco Sala | Non è una questione solo milanese serve intervento nazionale

Milano, 21 ottobre 2025 – Sull' urbanistica “è difficile uscirne se la Procura non mostra interesse a trovare una soluzione”. Sono le parole del  sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine di un evento in città, commentando il  nuovo appello del comitato 'Famiglie Sospese'  – il comitato che riunisce quei cittadini che a causa delle indagini della magistratura non possono accedere negli appartamenti da loro acquistati – affinché si arrivi a un intervento legislativo. “Bisogna solo tornare a un intervento legislativo, ho visto che una problematica del genere sta nascendo anche a Bologna e per questo insisto a dire che non è solo una questione milanese”,  ha aggiunto Sala. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

