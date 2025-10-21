Uomo trovato morto in un b&b in via Pacini | indagini in corso

Cataniatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragica scoperta in un bed and breakfast in via Pacini. Un uomo di mezza età di nazionalità cinese è stato trovato morto all'interno della sua camera. Sul posto personale del 118 e agenti della Polizia di Stato per accertare la causa del decesso. Secondo quanto riferito dalla sala operativa della. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

