Uomo trovato morto in un b&b in via Pacini | indagini in corso
Tragica scoperta in un bed and breakfast in via Pacini. Un uomo di mezza età di nazionalità cinese è stato trovato morto all'interno della sua camera. Sul posto personale del 118 e agenti della Polizia di Stato per accertare la causa del decesso. Secondo quanto riferito dalla sala operativa della. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Val Masino, chi era l’escursionista trovato morto L’uomo era partito dall’Elba il 20 settembre e l’ultima traccia risaliva al 29 settembre in Valtellina. Decisiva l’auto ritrovata ai Bagni di Masino. #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie #MorbegnoEBassaVa - facebook.com Vai su Facebook
Giallo ad Alghero: un uomo trovato morto su una barca ormeggiata al porto - X Vai su X
Uomo trovato morto in un B&B a Catania, indagini - Un uomo di mezza età di nazionalità cinese è stato trovato morto all’interno della struttura ricettiva. Segnala msn.com
Trani (BT), trovato morto in un b&b: indagano i carabinieri - Un uomo di 38 anni, di origine rumena e residente in provincia di Reggio Calabria, è stato trovato morto questa mattina in un bed and breakfast di Trani, in provincia di Barletta- Secondo trmtv.it
Uomo trovato morto in un bed and breakfast a Parma - L'intervento dei sanitari del 118 è avvenuto in tarda mattinata, sono stati allertati dai titolari della struttura ... Scrive msn.com