Uomini o donne chi invecchia peggio? L’analisi del cervello lascia pochi dubbi

Chi invecchia peggio tra gli uomini e le donne? Chi riesce a mascherare meglio i segni dell’età? Uno studio internazionale rivela la verità Come influisce l’età e l’invecchiamento sugli uomini e le donne? Chi riesce a mantenersi più sano, arguto ed arzillo con il passare degli anni. E chi invece, tende a peggiorare? La scienza arriva in soccorso dei curiosi e aiuta a risolvere uno dei più grandi misteri affrontato: fonte di eterne discussioni e dibattiti. – cityrumors.it – Unsplash foto Dopo anni di ricerche è infatti possibile stabilire chi invecchia di più ed evidenzia dei segnali di deterioramento del proprio cervello. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

