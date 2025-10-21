Uomini e Donne Tony provoca | Gemma in lacrime Federico lascia lo studio

Nella puntata del 20 ottobre il ritmo di Uomini e Donne ha cambiato passo: emozioni allo scoperto, ritorni inattesi e scelte provvisorie che pesano come macigni. Tra un nuovo cavaliere che accende il dibattito e vecchi legami che fanno ancora male, lo studio di Canale 5 ha trattenuto il fiato più volte. Marina e Arcangelo, . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Uomini e Donne, Tony provoca: Gemma in lacrime, Federico lascia lo studio

Padre Enzo Fortunato. . #bravagente, il #Vangelo ci invita ad essere uomini e donne che ascoltano, vivono e annunciano le Parole di #Gesù …. #coraggio Vai su Facebook

Le emozioni non finiscono quando si spengono le luci dello studio… Con #cipster vi portiamo dietro le quinte di #UominieDonne! Telecamere Spente, Witty accesa #adv - X Vai su X

