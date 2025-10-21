Uomini e Donne Martina torna con Gianmarco | lo sfogo di Ciro Solimeno

Dopo Uomini e Donne sembra che manca solo l’ufficialità su Martina De Ioannon e Gianmarco Steri. Ciro Solimeno ha deciso di commentare la vicenda attraverso i social. L’ex fidanzato di Martina ha affidato ad Amedeo Venza un duro sfogo, in cui racconta tutta la sua delusione e ribadisce di non essere mai stato a conoscenza della storia parallela tra la ragazza e Gianmarco. Scopriamo nel dettaglio nel sue parole. Uomini e Donne news: le accuse di Ciro Solimeno a Martina De Ioannon. Nella dichiarazione rilasciata ad Amedeo Venza, Ciro Solimeno ha smentito categoricamente di aver saputo in anticipo della frequentazione tra Martina e Gianmarco. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Martina torna con Gianmarco: lo sfogo di Ciro Solimeno

