Uomini e donne Martina e Gianmarco | c’è il bacio

Ildifforme.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La foto che incastra Gianmarco e Martina conferma che se non si sono innamorati dentro il programma di Uomini e donne, lo hanno fatto fuori. Una volta detto addio a Cristina e Ciro, sono pronti a viversi questa relazione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

uomini e donne martina e gianmarco c8217232 il bacio

© Ildifforme.it - Uomini e donne, Martina e Gianmarco: c’è il bacio

Altri contenuti sullo stesso argomento

uomini donne martina gianmarcoUomini e donne, Martina e Gianmarco allo scoperto: la foto che conferma il flirt - Deianira Marzano ha postato lo scatto che una fan ha fatto a Martina e Gianmarco in un locale di Roma: tra i due baci e abbracci ... Secondo it.blastingnews.com

uomini donne martina gianmarcoUomini e Donne, Gianmarco Steri e Martina De Ioannon paparazzati in un locale: “Si sono anche baciati!”, la foto - Negli ultimi giorni i numerosi fan di Uomini e Donne hanno seguito con attenzione la vicenda che ha visto protagonista l'ex tronista Martina ... Si legge su isaechia.it

uomini donne martina gianmarco“Film già visto”: Martina De Ioannon rompe il silenzio sul ritorno con Gianmarco - Martina De Ioannon conferma la relazione con Gianmarco Steri e lancia una frecciatina all’ex Ciro: le parole dell'ex tronista. Da donnaglamour.it

Cerca Video su questo argomento: Uomini Donne Martina Gianmarco