Uomini e Donne Martina De Ioannon e Gianmarco Steri | spunta la foto del bacio La reazione di Ciro Solimeno

Dopo la fine con Ciro Solimeno, Martina De Ioannon è stata sorpresa con Gianmarco Steri. Una foto del loro bacio in un locale pubblico riaccende il gossip: amore o strategia Martina De Ioannon e Gianmarco Steri sanno bene come tenere i riflettori puntati su di loro. Dopo la fine della relazione tra la tronista e la sua scelta, Ciro Solimeno, i due ex protagonisti di Uomini e Donne sembrano aver ritrovato la sintonia di un tempo. E ora arriva la prova che fa discutere: una foto che li ritrae mentre si scambiano un bacio in un locale pubblico. La foto del bacio tra Martina e Gianmarco fa esplodere il gossip Lo scatto, immortalato da una follower di Deianira Marzano, è stato inviato proprio all'esperta di gossip, che non ha perso . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Uomini e Donne, Martina De Ioannon e Gianmarco Steri: spunta la foto del bacio. La reazione di Ciro Solimeno

Contenuti che potrebbero interessarti

Padre Enzo Fortunato. . #bravagente, il #Vangelo ci invita ad essere uomini e donne che ascoltano, vivono e annunciano le Parole di #Gesù …. #coraggio - facebook.com Vai su Facebook

Cristiana ha scelto di portare in esterna Manuel! #UominieDonne - X Vai su X

Uomini e Donne, Gianmarco Steri e Martina De Ioannon pizzicati a baciarsi! - Arrivano nuove segnalazioni scottanti su Gianmarco Steri e Martina De Ioannon. Lo riporta comingsoon.it

Uomini e Donne, Ciro Solimeno sbotta contro Martina De Ioannon: "Mi ha preso in giro fino all’ultimo secondo!" - Ciro Solimeno deluso dall'ex tronista di Uomini e Donne, Martina De Ioannon: "Non avrei mai permesso una cosa simile" ... Come scrive comingsoon.it

Martina De Ioannon e Gianmarco Steri stanno insieme: spunta la prima foto che conferma il gossip - Martina De Ioannon e Gianmarco Steri sono stati paparazzati da una talpa di Deianira Marzano: la foto conferma il gossip circolato negli ultimi giorni ... fanpage.it scrive