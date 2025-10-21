Uomini e Donne il bacio che riapre tutto | cosa sta accadendo tra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri

Un’immagine rubata in un locale, un bacio che non lascia margini all’immaginazione, e una serie di reazioni a catena: il triangolo Martina–Gianmarco–Ciro è tornato al centro della scena. La foto che ritrae De Ioannon e Steri in atteggiamenti intimi ha rimesso in movimento gli equilibri costruiti nei mesi scorsi, quelli in cui la storia tra . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Uomini e Donne, il bacio che riapre tutto: cosa sta accadendo tra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri

Scopri altri approfondimenti

Ristoratori, avvocati, architetti, imprenditori. Giovani donne e uomini che sono diventati già un punto di riferimento nei loro settori. Ecco chi sono - facebook.com Vai su Facebook

“Non c’è attrazione fisica” Mario vuole interrompere la conoscenza con Gemma! #UominieDonne - X Vai su X

Uomini e Donne, Cristina Ferrara dopo il bacio tra Martina e Gianmarco: “giocato sporco, ha perso la maschera” - Dopo il bacio tra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, Cristina Ferrara si sfoga sui social. Secondo movieplayer.it

Uomini e Donne, Martina De Ioannon e Gianmarco Steri: spunta la foto del bacio. La reazione di Ciro Solimeno - Dopo la fine con Ciro Solimeno, Martina De Ioannon è stata sorpresa con Gianmarco Steri. Segnala movieplayer.it

Uomini e Donne, Cristina Ferrara rompe il silenzio dopo il bacio tra Gianmarco e Martina: "Mi ha preso in giro" - Cristina Ferrara, ex scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne, ha deciso di rompere il silenzio e dire la sua sulla nuova frequentazione tra l'ex tronista e Martina De Ioannon! Da msn.com