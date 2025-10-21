Uomini e Donne Gianmarco e Martina diventano una coppia | la conferma

Il mondo di Uomini e Donne torna a infiammarsi con un colpo di scena che coinvolge Martina De Ioannon, Gianmarco Steri e Ciro Solimeno. Dopo giorni di voci, segnalazioni e smentite, le immagini arrivate in rete hanno finalmente chiarito la situazione. Martina e Gianmarco sono stati paparazzati insieme, confermando di fatto l’inizio di una frequentazione lontano dagli studi televisivi di Maria De Filippi. Scopriamo nel dettaglio le ultime novità. Uomini e Donne news: le segnalazioni su Martina De Ioannon e Gianmarco Steri. Tutto era partito da una serie di segnalazioni che avevano acceso la curiosità del pubblico. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Gianmarco e Martina diventano una coppia: la conferma

News recenti che potrebbero piacerti

Padre Enzo Fortunato. . #bravagente, il #Vangelo ci invita ad essere uomini e donne che ascoltano, vivono e annunciano le Parole di #Gesù …. #coraggio Vai su Facebook

Le emozioni non finiscono quando si spengono le luci dello studio… Con #cipster vi portiamo dietro le quinte di #UominieDonne! Telecamere Spente, Witty accesa #adv - X Vai su X

“Film già visto”: Martina De Ioannon rompe il silenzio sul ritorno con Gianmarco - Martina De Ioannon conferma la relazione con Gianmarco Steri e lancia una frecciatina all’ex Ciro: le parole dell'ex tronista. Da donnaglamour.it

Uomini e Donne, Gianmarco Steri e Martina De Ioannon paparazzati in un locale: “Si sono anche baciati!”, la foto - Negli ultimi giorni i numerosi fan di Uomini e Donne hanno seguito con attenzione la vicenda che ha visto protagonista l'ex tronista Martina ... Riporta isaechia.it

Uomini e Donne: Martina e Gianmarco stanno insieme? Dalle parole di Ciro alla reazione dell'ex tronista - Il pubblico di Uomini e Donne non sta più nella pelle: Martina De Ioannon e Gianmarco Steri stanno davvero insieme? Lo riporta cosmopolitan.com