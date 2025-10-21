Uomini e Donne Cristina Ferrara dopo il bacio tra Martina e Gianmarco | giocato sporco ha perso la maschera

Dopo il bacio tra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, Cristina Ferrara si sfoga sui social. Con un lungo post accusa l'ex di averla presa in giro e di aver recitato fino all'ultimo. Le ultime ore sono state roventi nel mondo di Uomini e Donne. La foto del bacio tra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri ha scatenato un vero e proprio putiferio. Dopo le dure parole di Ciro Solimeno, ora a parlare è Cristina Ferrara, anche lei coinvolta in questa intricata vicenda sentimentale. Riavvolgiamo il nastro per chi si fosse perso i vari passaggi. Martina De Ioannon durante il suo trono ha scelto di lasciare il programma con Ciro Solimeno, preferendolo a Gianmarco Steri. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Uomini e Donne, Cristina Ferrara dopo il bacio tra Martina e Gianmarco: “giocato sporco, ha perso la maschera”

