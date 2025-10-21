Uomini e Donne | Cristina Ferrara commenta il ritorno di Gianmarco con Martina

Non si placano le polemiche attorno al triangolo più discusso di Uomini e Donne. Cristina Ferrara ha deciso di intervenire pubblicamente Ddpo la diffusione della foto che ritrae Gianmarco Steri e Martina De Ioannon insieme. L’ex fidanzata di Gianmarco, visibilmente delusa, ha pubblicato nelle sue Instagram Stories un lungo messaggio in cui ha espresso il suo punto di vista sulla vicenda che, negli ultimi giorni, ha infiammato il web e i social. Uomini e Donne news: è di nuovo amore tra Gianmarco e Martina. La notizia della frequentazione tra Gianmarco Steri e Martina De Ioannon circolava da settimane, ma la paparazzata pubblicata ieri ha tolto ogni dubbio. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne: Cristina Ferrara commenta il ritorno di Gianmarco con Martina

