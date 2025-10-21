Uomini e Donne Ciro Solimeno esplode | Martina mi ha mentito fino all’ultimo

Il triangolo tra Martina De Ioannon, Gianmarco Steri e Ciro Solimeno si infiamma. L'ex corteggiatore, deluso, racconta la sua verità: e accusa l'ex tronista di avergli mentito. Il clima si fa sempre più teso tra gli ex protagonisti di Uomini e Donne. Dopo che la foto del bacio tra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri è diventata virale sui social, è arrivata una nuova e durissima dichiarazione di Ciro Solimeno, rilasciata ad Amedeo Venza. Ciro su Martina: "Mi ha preso in giro fino all'ultimo secondo" L'ex corteggiatore, visibilmente deluso dopo la pubblicazione della foto tra la De Ioannon e Gianmarco, non ha usato mezzi termini: "Se davvero avessi saputo che dal 15 settembre si sentiva già con Gianmarco, pensate che avrei fatto venire la mia famiglia a . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Uomini e Donne, Ciro Solimeno esplode: “Martina mi ha mentito fino all’ultimo”

