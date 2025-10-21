Uomini e Donne anticipazioni | registrazione di martedì 21 Ottobre 2025

In queste nuove puntate di Uomini e Donne registrate a Roma le protagoniste indiscusse saranno le dame del trono over. La registrazione è stata caratterizzata da momenti di tensione con diversi cavalieri e anche da nuovi sviluppi nel trono classico. Tra baci, dichiarazioni e ripensamenti, ecco tutto quello che è accaduto durante la registrazione odierna. Anticipazioni Uomini e Donne del 21 Ottobre 2025: doppio bacio per Agnese. La puntata è iniziata con Agnese De Pasquale, che ha raccontato le sue ultime uscite. La dama è uscita con Federico Mastrostefano e un altro cavaliere con lo stesso nome, svelando di aver baciato entrambi. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne anticipazioni: registrazione di martedì 21 Ottobre 2025

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Padre Enzo Fortunato. . #bravagente, il #Vangelo ci invita ad essere uomini e donne che ascoltano, vivono e annunciano le Parole di #Gesù …. #coraggio - facebook.com Vai su Facebook

“Non c’è attrazione fisica” Mario vuole interrompere la conoscenza con Gemma! #UominieDonne - X Vai su X

Uomini e Donne anticipazioni registrazione oggi 21 ottobre 2025 - Non solo ieri ( QUI PER RECUPERARE I DETTAGLI ), anche oggi si è tenuta una nuova registrazione del dating show. Lo riporta novella2000.it

Anticipazioni Uomini e Donne 21 ottobre: Federico bacia Agnese poi litigano e lei se ne va, Sara attratta da Marco - it apprende che Federico Mastrostefano è riuscito a farsi perdonare da Agnese, è uscito con lei e l’ha b ... Da fanpage.it

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 21 ottobre 2025/ Nuove esterne e confronti per Sara e Cristiana - Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 21 ottobre 2025: nuove esterne e confronti per le troniste Sara e Cristiana, mentre nel Trono ... Segnala ilsussidiario.net