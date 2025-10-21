Uomini e Donne Anticipazioni | Maria esplode e bandisce due over

Tensione alle stelle nell’ultima registrazione di Uomini e Donne: Maria De Filippi perde la pazienza e caccia due protagonisti del trono over. Ecco cosa vedremo nelle prossime puntate del dating show. Che succede quando anche Maria De Filippi perde la pazienza? Nel trono over di Uomini e Donne, la tensione ha raggiunto il limite. Durante la registrazione del 20 ottobre 2025, il caos è esploso in studio. Tutto inizia con Mario Lenti che chiude la conoscenza con Cinzia Paolini. Ma lei, nel frattempo, si frequenta anche con Paolo. Poi spunta Rocco, che decide di cercarla di nuovo. Il risultato? Una situazione ingestibile. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Uomini e Donne Anticipazioni: Maria esplode e bandisce due over

